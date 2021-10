Datorbutikers hantering av bokade grafikkort

Det ser ut som det är väldigt spritt mellan olika trådar. Jag skulle vilja göra en sammanfattning om vilka butiker som hanterar/hanterat leveranser av grafikkort under 2020/2021.

Jag fick idag ett mail från Amazon att dom bara avbokade min order på ett Asus TUF 3080 från den 2:a Januari 2021:

"Hello from Amazon.se

Due to a lack of availability, we will not be able to obtain the following item from your order. We've cancelled the item and apologise for the inconvenience. If you see a charge for the cancelled item, we will refund you within 1-2 business days. If you are still interested in purchasing this item, it may be available from other sellers. Please visit the detail page for this item below.

Details

Order #xxx-xxxxxxx-xxxxxxx

Placed on 2 January 2021

"

Jag antar att det hamnar i botten på hur man hanterar detta.

Komplett var först ut med att hitta ersättningsartiklar sedan följde väl Inet och Webhallen och efter lite påtryckning även Elgiganten efter?

Amazon kan vi antagligen lägga in på listan över företag som hanterar detta dåligt.