4G Mobilt bredband + ASUS RT-AC68U?

Hastigheten begränsas av modemet även om du kopplar in det via USB till din router. Men hastigheten begränsas även av operatör, täckning, signalstyrka, frekvens och mycket annat. Routern står dock för ditt WiFi, men får du 35Mbit via modemet så får du förstås upp till 35Mbit via WiFi.

När det gället 4G så är allas situationer olika och det finns aldrig en lösning som alltid fungerar lika bra.

För bästa förutsättningar och hög hastighet gäller riktad utomhusantenn, väldigt kort antennkabel och ett modem med stöd för bl.a. Carrier Aggregation, CAT6 m.m, vilket man enbart får från vissa 4G-modem.

Med riktantenn mot en mast 9km bort över skog och sjö, en mast med stöd för 1800MHz frekvens, ett modem med Carrier Aggregation och möjlighet att låsa till 1800MHz och en kort 1m antennkabel så kunde jag utan problem få 270Mbit nerladdning.

Med enbart modemet och ansluten med 800MHz till en mast 500m bort och fri sikt genom fönstret så fick jag en bra dag 20Mbit.