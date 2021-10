Blandad elektronik

Säljer lite prylar som aldrig har kommit till användning. Allt är oanvänt.

Bild 1:

1. DC-DC 3V/3.3V/3.7V/4.2V to 5V USB 2A Step Up Power Module Charger

2. 5A CC/CV W USB Voltmeter LED Drive Step down Lithium charger Power Module + CASE

3. LM2596 Buck Step-down Power Converter Module DC 4.0~40 to 1.3-37V LED Voltmeter

4. Illuminated rocker switch

Allt för 100 kr.

Bild 2 & 3:

Starter Kit for Arduino UNO R3 + 1602 LCD Servo Motor Relay RTC LED

Alla moduler syns på bild. OBS! Arduino ingår ej.

200 kr.

Bild 4:

480Pcs ASSORTED INSULATED ELECTRICAL WIRE TERMINALS CRIMP CONNECTORS

Alla delar finns kvar, inte använt några.

100 kr.

Köper du allt så får du det för 300 kr.

Helst avhämtning. Säljer till den som blir smidigast, så om du köper allt och hämtar upp det så premieras det.

