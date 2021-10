Begagnad bil tre fel på en månad

Miltal start: 29805. total körning ca 400 mil sedan köp.

2021-09-17 Kontroll och provkörning av bil. Allt verkar ok förutom gnissel vid kopplingspedal.

2021-09-20 Köp bil (Volvo V70 2005 2.4). Sätter mig i bilen och då står det “service erfordras” och farthållare fungerar inte. *Handbroms tar på 2 klick*

2021-09-21 Lämna in bil pga oljud på höger bakdäck som uppstod under körande. Hög smäll och sedan gnissel / oljud. Får info att återkomma dagen efter.

2021-09-22 Får info att återkomma dagen efter men fel ej fixat

2021-09-23 Får info att återkomma dagen efter men fel ej fixat

2021-09-24 Får info att återkomma dagen efter men fel ej fixat

2021-09-24 Hämtar bilen, Givare under kopplingspedal är bytt samt bromsok på höger bak bytt.

Behövde ej betala för detta.

2021-09-24 till 2021-09-30. Nånstans här så går handbromsen från 2 klick till 5.5 klick innan den fungerar. Tickande och knackande ljud på motor upptäcks.

2021-10-15. Nånstans här så slutar handbroms att fungera överhuvud taget. Ingen bromsverkan finns. Ringer (bilhandlare) angående handbroms samt att kontrollera motorn “vi kan fixa den imorgon”.

2021-10-16 Åker och lämnar in bil för lagning vid 10:00 enligt ÖK. Får info att vi kan komma på måndag.

2021-10-18 Får info att vi kan köpa delarna så fixar dem arbetet. Vi ber dem även sätta på vinterdäcken vi blivit lovade vid köp enligt köpavtal. Får info att det ska vara klart när vi hämtar bilen.

2021-10-18 till 2021-10-22 Delar köps in.

2021-10-22 till 2021-10-27 Bil lagas. Komplett utbyte av handbroms höger bak. Påfyllning av motorolja till maxnivå.

Delar: Handbromsvajer, bromsbackar, bromsreparationsklack, tillbehör (fjädrar), justeringsskruv samt ny bromssköld.

Total kostnad för oss: 1700kr.

2021-10-27 Bil hämtas ut, tickande ljud borta och handbroms fungerar. Fortfarande 5.5 klick innan den tar dock. Knackande ljud i motor kvarstår, ej felsökt. Däck ej bytt, ska inte ha hunnit komma ännu.

2021-10-30 Under färd så smäller handbroms till och ligger i på max trots att läget är i botten. Kan ej lyfta handtaget för handbroms. Som tur är så var det bara ett kvarter hemifrån. Kör till parkeringsficka och stannar. Luktar bränd metall och höger bak är supervarm. Damaskusen vid handbromshandtaget lossande vid smällen.