Lite smått och gott (Uppdaterat)

Ok, kan tänka mig att "splitta" på prylarna istället för att sälja i paket. Har ingen lust att ha detta liggande utan bättre att de kommer till användning. Dock blir det lite "plottrigt" att sälja enskilda kablar/strimers och ser helst att någon ger ett bud på detta som ett paket. Grafikkortet kan jag dock sälja separat.

Har lite delar som blev över vid ett bygge:

3 * Lian Li ej uppackade "8pin extension 300mm Strimer"

2 * Akasa "PWM fan extension cable 30cm 4pin connectors for PWM and 3pin fans"

1 * "EK-D-RGB 6 way splitter cable"

1 * "nVidia GT1030" grafikkort

Ge mig ett bud så får vi se! SAMTLIGA prylar oanvända förutom grafikkortet som är använt c:a 4v innan mitt ordinarie dök upp.

Har begränsade möjligheter att svara då jag är på resande fot.

