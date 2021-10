Har fått ett kort på prov av @Bizzro här på SweC där vi sagt att betalning sker efter/om jag får kortet att funkar som det ska, du kanske kan bidra med svar på nån av mina funderingar.

Situationenn är att detta är till en klient på ett boende som jag jobbar på så jag har alltid begränsat med tid när jag ska titta på det så jag skulle gärna ha några olika lösningar på gång till vi ska kolla på det igen imorgon.

Kortet är ett R9 Nano som tidigare har fått ett moddat bios till. Jag är personligen inte så bevandrad i moddade bios till grafikkort. Kortet ger bild och det är inga problem att komma in i Windows från början men så fort vi installerat drivrutiner via AMD's hemsida och startar om datorn så kommer vi inte in i Windows alls utan får problem med att den inte hittar en bootable disk. Någon gång i alla omstarter så dog även den ursprungliga SSD'n som drabbades av ett vad jag efter lite googlande förstod som ett känt problem där ssd'n endast visas som 8mb och det ska vara till följd av power loss och jag tror i alla fall inte att det är ett relaterat problem.

Nu till mina frågor:

1. Vad bör man ha för drivrutiner till ett vanligt R9 Nano, det har ju förlorat support men bör ju ändå finnas fungerande mjukvara?

2. Om jag ska flasha tillbaka till ett ursprunligt bios på kortet, kan någon länka vilket jag i så fall bör/kan använda mig av.

3. Är det någon som har koll på vad det kan tänkas vara för drivrutiner som funkar om man vill fortsätta köra med ett moddat bios?

4. Övriga tankar kring vad vi kan göra föra att få kortet att funka som det ska och vad som kan vara problemet?