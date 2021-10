Tyst premium speldator - Ryzen R9 5900x, Radeon RX 6800, 32GB DDR4

Utrustad med en Ryzen 9 5900x, luftkyld med en dark rock pro 4, en Radeon 6800 samt 32GB ddr4 3200GHz RAM. [Windows 11 redo.]

Det är en Be quiet! AMD temasatt dator med ultimat prestanda för 1080p, 1440p och tyngre applikationer. Den byggdes i februari 2021. Lådan är en Be quiet! pure base 500dx svart ed. utrustad med tre be quiet 120mm silent wings 3 samt tre 140mm kapabel till tyst prestanda, den kommer utrustad med en boot ssd samt en hdd på 1TB. Systemet drivs av en 750w gold corsair psu och baserar sig på x570 TUF gaming plus moderkortet.

Själv kör jag en 1440p 240hz samsung g7, med en 1080p 144hz och en 4k tv som sekundära. Datorn kör de allra flesta spel på 240fps med hög/högsta settings utan några större problem, spel som Apex, league of legends, battlefield [2042, mf.], mount and blade bannerlord, war thunder och warzone körs på 190-240fps vid högsta grafik inställningarna.

(Se bild, för prestanda i fire strike.)

Byggnads kostnaden var 24 tusen, plus ssd och hdd för 1000, därför vill jag inte sälja för under 22000kr

(HDD har viss coil whine och bör vara oanvänd om datorn står öppet för att få maximal tyst prestanda)

Har varit mycket nöjd med prestandan på denna maskin, har dock inte fått använda den så mycket som skulle önskas och har därför bestämt mig för att sälja.

Läs hela annonsen här