Grafikkort blev nära 10 procent dyrare under oktober

Skrivet av DerpMcDerp: The lost generation. Hade velat uppgradera mitt grafikkort nu men får vänta till nästa generation och hoppas på mindre galna priser. Känner mig inte direkt hoppfull över att det blir bättre i närtid.

Ja det är nog ganska många som tänker så. Jag gissar på att det finns ett uppdämt köpsug från en väldans massa konsumenter till nästa generation.

Det skulle kunna innbära att efterfrågan kan bli ännu högre nästa lansering. Vi får väl se om tillgången klarar av det där.

Skrivet av Sh4d0wfi3nd: Grejen är ju att rtx 2000 serien var ju verkligen inte prisvärd. 3000 serien var ju det, tills bristen skedde.

Undrar vad för msrp 4000 hamnar på. Om det blir rimligt som 1/3000 serien eller hamnar närmarw 2000 serien igen.

Hmm. Ja 2000-serien erbjöd väl inte så mycket mer i prestanda per krona. Det var ganska mycket same same - fast mer totalprestanda.

Men!

3000-serien har faktiskt varit ännu sämre på den fronten. Med de priser som gällt här senaste året så har 2000-serien varit en hel del mer prisvärd än 3000-serien. Iaf om man räknar prestanda per krona.

Prestandan gick upp en hel del med 3000-serien. Men prisstegringen var ännu strörre. Det är tänkvärt ändå.