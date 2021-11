Lenovo X201 i dockningsstation, extern skärm

Ja, en rätt långsam dator idag, med i5 560M cpu. Min tjej kör den idag via dockningstationens displayport -> adapter till HDMI -> full hd skärm med 6 bit färgskala. Men nu vill hon ha en 4K skärm, jag provade att ansluta min 4K med 10 bit färg skärm via DP->DP eller med DP->HDMI men ingen bild gick att få i 4K upplösning. Antar att det är dags att uppgradera både dator skärm för henne? Själv tror jag det är rätt kört att försöka nöduppgradera denna dator. Ett alternativ skulle kunna vara expresscard -> pci express adatpter -> GTX660 grafikkort -> DP-DP kabel -> 4K skärm. Men det känns som en flummig lösning. Det saknas USB3.0 på denna dator t ex för att få bra prestanda på externa hårddiskar.

Nu har jag skrivit av mig lite, visst är det kört?