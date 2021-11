Letar Xbox kunnig på Flight sim 2000

Något har hänt.. har kanske gjort fel någonstans, men allt var OK lyckades ställa in Hotas one flightstick och flög till olika ställen .

Sen när jag skulle starta från en plats ser allt OK ut men när jag trycker på "redo att flyga" knappen blockeras nästan hela skärmen av ett "lager" framför min synfält med text KAMERA och variabler inom den yttre ramen med: bla. smartkamera - Zoomning - extern vy - smartkamera mål - landningshastighet m.m. får ingen respons och kan ändra något ej heller med handkontrollen. Denna ruta och ibland andra ungefär liknande meddelanden om andra sker ockuperar skärmen , men jag ser ju inte att flyga. Har flugit med denna ruta och kraschat för man ser inte var och säkert 20 omstarter från bl.a. huvudmeny osv Spelet tar inte emot inputs och jag varken se eller kan få markören att flytta sig någonstans. Borde vara någon enkel inställning som skall gör för att återställa så jag får kontroll över spelet.... men hur ???? Nu senast kom "Altrnativ för kontroller" upp blockerar hela skärmen markören finns och kan flytts men hur jag än gör så fungrar det inte . Har startat om splet flera gånger men med samma resultat. Hjälp !