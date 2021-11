Högre ping frankfurt server

jag har haft högre ping än normalt i spelet fortnite senaste 2-4 månaderna. i inställningarna där man ställer in region så brukade det alltid stå 21-23 ms. men senaste månaderna så har det stått 25-31 vilket kanske kan verka lite men ping är jätte viktigt i fortnite och jag spelar på en hög nivå.

efter att jag tillslut testade en vpn (tunnelbear) och ställde in den på tyskland då närmsta servrarna ligger i frankfurt så fick jag direkt tillbaka 21-22 ms som det brukade stå. samma gäller när jag pingar med cmd.

alltså så har något hänt med routingen antar jag. samt att tunnelbear verkade tro att jag är baserad i malmö även fast jag bor i stockholm vilket inte brukade hända när jag använde tunnelbear för länge sedan.

så frågan är om det finns det något telia eller jag kan göra? har ni nått tips? är uppbunden i 24 månader så kan inte byta leverantör. jag vill inte betala för vpn + att det inte alltid var så stabilt att spela med tunnelbear på.

ska ringa telia imorn, men gissar att de inte kommer kunna göra nått då jag frågat om routing tidigare.

jag har telia med zitius som stadsnät i stockholm

här är tracerouten jag fick. vet inte om det är normalt som det ska då det blev request timeout efter 10de hopet

traceroute med tunnelbear av:

Tracing route to dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com [52.94.17.134]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms www.routerlogin.com [192.168.1.1]

2 1 ms 1 ms 1 ms telia adress + min ip

3 1 ms 1 ms 1 ms 213.64.106.158

4 2 ms 1 ms 1 ms 195.198.255.81

5 1 ms 1 ms 2 ms fre-c1-link.se.telia.net [81.228.85.150]

6 1 ms 1 ms 3 ms fre-peer1-link.se.telia.net [81.228.87.23]

7 3 ms 2 ms 1 ms s-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.166]

8 2 ms 1 ms 1 ms s-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.125.248]

9 8 ms 8 ms 8 ms oso-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.102]

10 8 ms 8 ms 8 ms amazon-svc075456-ic364118.ip.twelve99-cust.net [213.248.84.233]

traceroute med tunnelbear på:

1 21 ms 20 ms 20 ms ip-159-223-27-18.lazerpenguin.com [159.223.27.18]

2 * * * Request timed out.

3 21 ms 21 ms 21 ms 10.68.5.36

4 21 ms 21 ms 21 ms 138.197.250.166

5 23 ms 23 ms 21 ms 138.197.250.143

6 42 ms 29 ms 21 ms 99.83.94.28

ping med tunnelbear av:

Pinging dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com [52.94.17.134] with 32 bytes of data:

Reply from 52.94.17.134: bytes=32 time=31ms TTL=221

Reply from 52.94.17.134: bytes=32 time=28ms TTL=221

Reply from 52.94.17.134: bytes=32 time=28ms TTL=221

Reply from 52.94.17.134: bytes=32 time=28ms TTL=221

ping med tunnelbear på:

Pinging dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com [52.94.17.132] with 32 bytes of data:

Reply from 52.94.17.132: bytes=32 time=22ms TTL=241

Reply from 52.94.17.132: bytes=32 time=22ms TTL=241

Reply from 52.94.17.132: bytes=32 time=21ms TTL=241

Reply from 52.94.17.132: bytes=32 time=22ms TTL=241