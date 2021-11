Vad är min dator setup värd, rtx 3080 mm. Allt nytt 58000 kr.

Hemelektronik sjunker för det mesta väldigt mycket i pris när det inte är kvar på butikshyllan längre, eller att förpackningen är öppnad. Har för mig att konsumentverket har satt nån schablonnivå på 60-70% när man ska köpa begagnad elektronik i bra skick på typ blocket eller tradera. Men det är ju efterfrågan som styr. GPU:n borde inte vara nåt större problem att få tillbaks det mesta från (även om det är LHR).

Så enligt min amatörmässiga analys sjunker värdet direkt med en tredjedel i och med att det är du och inte butik som säljer. Med undantag då för GPU och i viss mån CPU möjligen, om grejerna är hyfsat nya. Så resonerar i alla fall jag.

You do the math...