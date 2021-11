Fråga angående minneshastigheter

Hur är det egentligen med detta, redaktionen använder genomgående MHz för att beskriva datahastigheten på DDR minnen, men dataöverföringen är ju ingen klocka med cykler. Klockan går ju i halva hastigheten mot antalet överföringar. Vissa tillverkare skriver Mbps (Millions of Bit Per Second) för att förklara att det är en data-hastighet och inte en klocka, andra skriver MT/s (Millons of Transfers per Second).

Vilken enhet tycker du är bäst?