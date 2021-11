En all in one stereo från pioneer med två högtalare. Har sett sina bästa dagar men har fungerat bra för barnens rum. Endast använd med AUX-kabel så vet inte riktigt hur resten av funktionerna är.

Ett komplett stereo packet med 2 högtalare (de lite större). Fristående förstärkare/tuner/kasset/cd.

Säljer för 500kr eller högstbjudande

Läs hela annonsen här