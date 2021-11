Bygger nytt hus - både fiber och coax?

Bygger nytt hus och har per automatik bett byggarna installera fiber/data-uttag och vanlig coax TV-uttag i varje rum i hela huset. Frågan är om jag behöver coax? Kan inget om detta och tänkte nog från början att en TV-box av något slag i tekniskt rum kan vidaresända via coax så att en TV kan kopplas in med vanlig antennkabel... men det kanske inte fungerar så i dagens läge? Hur används i så fall data/fiber-uttagen? Har inte förstått hur en TV kopplas in i ett sådant uttag. Någon som enkelt kan förklara hur ett system bör se ut? Man sätter väl inte TV-antenn på tak numera?