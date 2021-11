Problem med att ställa in säker start i bios

Hej

Vill skaffa w11 men får meddelande att datorn inte har säker start aktiverat, har ett asus z-590 med senaste bios som då ska vara för w11 men får ändå samma felmeddelande. Ställde in att bara ha uefi men då startar inte datorn utan går in i bios med en gång.

Vad gör jag för fel? Körde in biosuppdatering igen bara för att vara säker men det hjälper inte. Provade med omstart och menyn avancerade men har inte uefi med där