Backblaze visar felstatistik på 190 000 lagringsenheter

Köpte tre st Toshiba X300 10TB från webhallen och inom några veckor började den första strula med "Seek error" i Smart vilket ledde till meddelande i event log i stil med "This drive is predicted to fail" osv. Det mest frustrerande med det hela var att felet kom och gick samt att den unika delen av serienumret på disken är mitt i serienumret snarare än på slutet vilket gjorde det allmänt irriterande att läsa- plockade ur en disk för att ta till webhallen för byta men samma dag fick jag Seek Error på en av de andra diskarna och trodde att jag misstagit mig och dragit ur fel disk. Sedan hoppade problemet runt- bytte en disk och för ett par veckor sedan bytte jag de andra två också- de hade fungerat okej en period just för att jag inte använt servern och specifikt inte något som låg på just de diskarn på ett tag.

Meddelandet i event log dök alltid upp efter att servern gjorde reset efter bluescreen- så trodde ett tag att diskproblemen var ett symptom på något annat problem med server. När jag hade dem i snurrade den sällan längre än 24h, sen jag tagit ut alla tre har den snurrat i veckor.

Seek Errors ska inte orsaka omstart när det handlar om filer om inte på något vis är kritiska för OS, men jag. Vad ska man säga. Sista droppen var när jag flyttade en av diskarna till min 3900X rig som är bra mycket nyare och jag vet är pålitlig och stabil, började kopiera över allt som låg på disken och frustrerande nog funkade det utan några strul alls- tills den var färdig och hade fått stå i någon timme, då vart det en hard reset och "drive predicted to fail" även där.

Webhallen är riktiga polare som alltid- första disken fick jag bytt till en Ironwolf Pro, de andra två till WD Red Plus.

Aldrig mer toshiba