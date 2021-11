Automatiskt byta ljudoutput när headset sätts på/stängs av

Tja! Lite osäker på om tråden skulle sättas här eller under datorsupport.

Iaf, har nyss införskaffat mig ett par trådlösa hörlurar till datorn (Razer Blackshark V2 Pro mer specifikt), men blir irriterad på att jag måste manuellt byta ljudoutput när jag ska använda/stänga av headsetet. Är detta något man kan fixa eller är det en grej man får leva med helt enkelt?

Med Razers programvara, Synapse, finns det en inställning där man kan välja en default output om headsetet inte är ansluten till datorn (min uppfattning av texten), men den gör ingenting och när man stänger av headsetet så försvinner alla inställningar ändå verkar det som. Bild:

Bland ljudinställningarna kan jag välja två enheter där ljud spelas via headsetet, "Razer blackshark v2" samt "THX Spatial Audio". När jag stänger av headsetet så fortsätter ljud spelas via den enhet som är vald, men inget ljud hörs någonstans. Om jag däremot drar ut usb-dongeln till headsetet och har "THX Spatial Audio" vald börjar ljudet spelas via mina högtalare, vilket är exakt så jag vill att det ska fungera, fast när jag stänger av headsetet. Går det att lösa så att man slipper byta bland ljudenheterna manuellt i Windows eller dra ut usb-dongeln?

Tack på förhand!