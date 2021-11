Vad är normal temp på en Ryzen 5 3600 i idle läge?

Hej,

Min idle temp är på ca 50 grader. Är det normalt? Kylare är en Noctua NH-D15 (kylpasta i storlek som en ärta) med båda fläktar monterade som push and pull (blåser ut).

Låda är Fractal Design Define R6

Chassifläkt är Noctua NF-A14 PWM = blåser ut

Front 2 st Noctua NF-A14 PWM = blåser in

Uppe 1 st Noctua NF-A14 PWM = blåser ut

Nere 1 st Noctua NF-A14 PWM = blåser in

Fläktarna liger runt 350 RPM när datorn är idle.

CPU är ej överklockad mer än turboläge (varierar i hastighet) och sen är något som heter ASUS Performance Enhancement aktiverat i BIOS? Vet i tusan vad det gör.

Det kanske är en normal temp, min första Ryzen och var ett tag sedan jag hade AMD.