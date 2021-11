Behöver hjälp med att felsöka BRFens satellitnät

Hej,

jag bor i en bostadsrätt där föreningen har en parabol på taket med mottagare för alla 4 satelliter. Den går sedan vidare till ett komplicerat distributionsnät. Tyvärr har den slutat funka och för att ens titta på det vill reparatörerna ha hutlöst mycket pengar. Jag hade därför velat kolla här om det är någon som vet hur och om man själv kan felsöka det.

Det jag vet so far är att på den översta distributionsenheten lyser lampan rött vilket innebär DC error. Vad jag inte vet är om det är fel på just strömförsörjningen, var strömförsörjningen kommer ifrån eller om det är enheten själv som är trasig.

Finns det någon kunnig inom området på SweC som kan sprida lite ljus över det hela?

Edit: Jag ser nu i efterhand att det är en enkel strömsladd som verkar gå in i den som jag missade. Innebär det då att enheten troligtvis är trasig?