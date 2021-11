Går i tankarna att köpa en ny dator då min nuvarande har många år på nacken nu och svår att uppgradera då jag gick för en mindre dator då jag köpte den, så nu blir det troligtvis helt nytt.

Är inte så bra på specs, men kan tänka mig lägga ca 20-25 000 kr på själva datorn och det är främst för spel den används. Även om jag inte spelar så mycket mer krävande än CS för det mesta så vill jag ändå att den ska klara mer krävande spel också, plus att jag funderar på att sätta in typ ett Elgato-kort för att kunna streama konsolspel via datorn sen. Kan även vara bra om den klarar videoredigering hyfsat då det också är nåt jag troligen kommer använda den mer till än min nuvarande.

Värdesätter även tysthet och att den inte blir så varm.

Har kollat lite på Komplett och deras egna datorer, även om jag tvekar lite att köpa därifrån då mitt förra datorköp från dem för ett antal år sedan var allt annat än smärtfritt och inte helt nöjd med deras hantering av ärendet då. Men slutar det med att det är där man får mest bang for the buck så får det nog gå eftersom andra verkar ha bättre erfarenheter nu.

Kan heller ingenting om att bygga själv, så färdigbyggd är givetvis det som gäller om det inte var tydligt nog