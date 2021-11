Finns det hemmabioreceivrar med strömutgång nuförtiden?

Kan någon tipsa om en bra hemmabioreceiver med strömutgång?

Jag har idag en Denon AVR-1706 som har en strömutgång, där man kan koppla in t.ex. sub, vinylspelare/RIAA etc. (fler saker kräver såklart grenuttag) så de slås på automatiskt när receivern slås på. Mycket trevligt och praktiskt och bra, men receivern saknar HDMI in/ut så jag söker en ny och då helst en med strömutgång. Men jag hittar ingen.

Jag har inga större krav på receivern i övrigt, mina öron märker inte skillnad på en 4000-kr-receiver och en 40000-kr-receiver. HDMI, 5.1, strömutgång, 2-3 RCA-ingångar (för vinylspelare/RIAA o.s.v.), någon optisk/koax in, och jag är nog nöjd. Använder ingen streaming så nätverk/wifi är inget jag behöver. Ju nyare versioner av HDMI och HDCP som stödjs desto bättre.

Har tillverkare slutat med strömutgångar på receivers?

Jag känner till lösningen med grenuttag som har "secondary"-uttag som aktiveras först när "primary" börjar förbruka ström, så visst skulle jag kunna sätta ny receiver på "primary" och sedan sub, vinylspelare/RIAA etc. på "secondary", men det är plan B, i en del andra situationer har sådan automatik fungerat mindre bra (t.ex. DLS-sub som skall detektera när det kommer ljudsignal och slå på automatiskt, men inte gör det om man inte vrider upp volymen rejält). Plan A är att hitta en receiver med strömutgång.