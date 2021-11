Extern GPU via Expresscard, RAID-kort, digitalboxar, kablar m. m.

Lägger upp allt möjligt, även det som är riktigt obskyrt. Kanske det finns någon som är intresserad.

GPU-docka: XCSOURCE EXP GDC Laptop External Independent Video Card PCI-E Graphics Card for Beast Dock Expresscard (https://www.amazon.co.uk/XCSOURCE-External-Independent-Expres...)

RAID-kort: Adaptec RAID 6805E (https://storage.microsemi.com/en-us/support/raid/sas_raid/sas...)

Inköpt 2014-03-03 på Dustin

Trådlös router: AirPort Express Base Station with 802.11n and AirTunes (https://www.dustin.se/product/5010135363/airport-express-base...)

Inköpt 2008-05-12 på Dustin

Digitalbox: 2 st Dreambox 500C

Digitalbox: Klon baserad på Dreambox 800HDse med mottagare för kabel-TV

Kortprogrammerare: Phoenix 8 Smartmouse Interface (seriell)

TV-kort: 2 st Technotrend C-1501-Ci DVB-C TV Kort + CI Modul (https://www.webhallen.com/se/product/91662-Technotrend-C-1501...)

PCI riser: 2 st Silverstone med flexkabel, liknar denna (men är inte den): https://www.webhallen.com/se/product/62966-Hiper-PCI-Riser-fo...

Nätverkskort: TP-Link PCIe x1 GigabitNIC with Realtek (https://www.tp-link.com/us/home-networking/pci-adapter/tg-346...)

Inköpt 2013-06-03 på Inet

Homeplug: 2 st D-Link PowerLine AV 500 Adapter (https://eu.dlink.com/uk/en/products/dhp-500av-powerline-av-50...)

Tangentbord: Compaq PR101U (närmsta jag hittar: https://www.ebay.com/itm/224480980503)

Tangentbord: Trådlöst tangentbord från kombon Logitech MK710 (https://www.logitech.com/sv-se/products/combos/mk710-desktop-...)

Mus: Logitech V470 for Bluetooth (https://www.dustinhome.se/product/5010113228/logitech-laser-m...)

3D-glasögon: 2 st Samsung SSG-4100GB aktiva 3D-glasögon (https://www.samsung.com/hk_en/tv-accessories/3d-glasses-4100g...)

DVD-skivor: 3 st Traxdata DVD-R 16x

Diverse kablar och adaptrar:

Komponent-kabel 1,5 m (https://www.clasohlson.com/se/Komponent--RGB-kabel/p/Pr381243...)

S-videokabel ~1 m

Adapter S-video till SCART

Adapter 3,5 mm hona till RCA

Apple Mini DisplayPort to DVI Adapter (https://support.apple.com/en-asia/HT204149)

Mini-HDMI to HDMI-kabel

Pulse Eight USB - CEC Adapter (https://www.pulse-eight.com/p/104/usb-hdmi-cec-adapter)

USB till RS232-adapter, klon baserad på Prolific PL2303

RS232-kablar

Optisk ljudkabel, 2 st

Strömsladd till dator

Strömsladd "stereosladd"

MSI SLI-brygga (https://www.amazon.com/MSI-14120-NVIDIA-Multi-Video/dp/B00JZL...)

Antennsplitter 2-vägs

Antennförstärkare 4-vägs: https://docplayer.org/48776568-Aerial-amplifier-4-way.html

F-kontakt för koaxialkabel, olika sorter

Adapter F-kontakt till antennkontakt

Läs hela annonsen här