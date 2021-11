Lenovo Legion 5 17,3" eller Legion 5 Pro 16" pga skärmen

Efter veckor av läsande och tittandes på nätet så ska jag nu införskaffa mig en laptop och bestämt mig på en Lenovo. Min första laptop då jag alltid haft stationär.

Har läst att 5 pro har en riktigt grym skärm och att det är relativt stor skillnad mot den med 17,3". Är det i så fallet eller är det typ samma? Jag inriktar mig mest mot 17,3" pga lite större skärm. Då jag spelar lite ibland, csgo, league of legends etc kikar twitch och youtube så kanske det inte är allt för stor skillnad på storleken 16 vs 17,3.

Ni som har 17,3" är ni nöjda?

Ni som har 5 pro antar jag är nöjda med den skärmen men önskar ni att den var större?