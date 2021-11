Gotland plågades av överbelastningsattacker köpta av tolvåring

Skrivet av pv2b: Skandalen här är att en överbelastningsattack kostade staten 1,5 miljoner. Hur fan går det till? Gå till inlägget

Utgångspunkten var att den två månader långa överbelastningsattacken bara var en avledningsmanöver för att ta sig in i systemet så man tvingades ta in expertkompetens för att säkerställa att det inte hade lyckats. Det är trist att det kostar så mycket men i sammanhanget så hade skadorna blivit så enormt mycket större om någon tagit sig in och de hade missat det.