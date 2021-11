Skrivet av Dinkefing: Stora svulstiga ikoner så som att man bara förstorat och sers riktigt fult ut speciellt när man har många. Det ser verkligen inte bra ut! Inte alls som Apples taskbar i MacOS. Gå till inlägget

Vilken tur att de Appleanpassat formspråket i Windows 11, då, så kanske du äntligen blir en Microsoftkund?

(I know, I know, "don't feed the trolls"...)