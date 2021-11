Har över 3KG datorskruv som söker nytt hem. Säljer denna lot i BULK, alltså inget separat. Det är alla möjliga sorters datorskruvar, allt från vanliga standardskruvar i olika storlekar till distanser, tumskruv, fläktskruv, specialskruv i olika storlekar, you name it. En av högarna är osorterad datorskruv i massa olika varianter, längder och tjocklekar. Skickas sorterat i zip-bagpåsar i den mån som är möjligt.

Kommer INTE gå igenom högen och leta efter individuella skruvar.

Kan skickas emot fraktkostnad (149kr) eller hämtas i Oskarshamn. Jag väljer vem som får köpa och när.

Bud börjar på 200:-

