Nytt moderkort & cpu, hur installera Windows 11 enklast/bäst?

Hej! Hur hade du gjort? Bootbar USB och helt fräsch installation, eller sätta i nya komponenterna, hoppas att man kan boota in i Windows 10, och därefter köra uppgraderingen via Windows update? Om man kör en fräsch installation, hur gör man med aktiveringen/nyckeln från min nuvarande Windows 10? Knappar jag in min nyckel och sen "avaktiveras" den från mina nuvarande komponenter?

Installerat Windows på nytt. Jag använde mig av https://support.microsoft.com/en-us/windows/reactivating-wind... för att flytta min Windows 10 licens från den gamla till den nya datorn. I länken så använde jag "run the Activation troubleshooter to reactivate Windows 10" eller "run the Activation troubleshooter to reactivate Windows 11" om det är Windows 11