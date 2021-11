DELL 540-BBIU.

PCI Express

Interface: Ethernet.

Maximum data transfer rate: 10000 Mbit/s.



The Broadcom 57810 DP 10Gb DA/SFP+ Converged Network Adapter in a low-profile PCI Express form factor from Dell™ is a high performance adapter designed for the high-speed PCI Express Bus Architecture. It offers increased bandwidth, reliability and enhanced functionality. The dedicated input/output (I/O) bandwidth of PCIe ensures priority performance on the port - without bus sharing - for Gigabit Ethernet connectivity. This product has been tested and validated on Dell systems and is supported by Dell Technical Support when used with a Dell system.



This product is compatible with the following systems:

- PowerEdge R320

- PowerEdge R420

- PowerEdge R520

- PowerEdge R620

- PowerEdge R630

- PowerEdge R720

- Poweredge R720xd

- PowerEdge R730

- PowerEdge R730XD

- PowerEdge R820

- PowerVault DX6104 CSN

- PowerVault DX6104 SCN

- PowerVault DX6104 SN

- PowerVault DX6112 SN.

Totalt har jag 3st. Varav 2st är oöppnad. Det sista är öppnat men oanvänt då server inte var kompatibel. Köpt alla tre för 2000kr

Läs hela annonsen här