AMD 5950x Och ASUS Strix X570-E

5950X Inköpt 2020-12-03

ASUS Strix X570-E Inköpt 2020-09-25

Allting fungerar, bra skick, felfri etc etc.

Gått vattenkyld sedan dag 1 med låga temperaturer

Kartong och kvitto finns kvar, köpt hos Webhallen

AMD 5950x 16 kärnor, 32 trådar. Riktig monster-cpu.

Startbud 4000 kr

ASUS Strix X570-E Moderkortet du behöver, ordentlig VRM och bra med anslutningar. Startbud 2000 kr

Budgivningens sluttid sätts när buden slutat strömma in för att förhindra budsniping. Lite fristtid ges för att man ska hinna matcha bud. Reserverar mig för att inte sälja om jag inte är nöjd etc etc.

