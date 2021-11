Ikea trådfri och Nedis

Nedis kör wifi och Ikea kör zigbee. Vill du att de ska agera tillsammans så kanske home assistant är det bästa. Kan vara en rätt hög tröskel att börja med men det har blivit mycket lättare de sista åren. Det ska gå att få in Nerdis via Tuya och Ikea kan då komma åt anting gebom att använda deras gateway, Philip hues eller genom att köpa en zigbee-dongel och koppla in i din home assistans-server.

Du kan ju också kika på alternativ som Homey, Samsung samrtthings osv. Men jag skulle tro att Nedis är den svåra biten där.