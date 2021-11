Xbox cloud gaming

Jag har försökt hitta någon bra tråd om detta på Sweclockers men inte hittat något relevant tyvärr så nu provar jag här.

Saken är den, jag flyttade utomlands för en tid sedan och tänkte att spelande var helt uteslutet eftersom jag reste i jobb till ett "B-land" men nu visar det sig att jag faktiskt har helt ok internet i alla fall (100/100Mbit och 15ish ping) så jag undrar hur bra hade det fungerat om jag t.ex. köpt en xbox kontroller här och spelat via xbox cloud (beta) till min macbook air m1 2020? Är det någorlunda ok eller blir latensen alldeles för hög? Jag är mest intresserad av BF2042 för tillfället men även om jag kunnat spela säg BF1 hade underlättat min vardag något fruktansvärt.

Tusen tack på förhand för svar, jag är verkligen i behov av fritidssysselsättning atm..