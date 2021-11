650W för lite för Aldler Lake i5-12600K och GTX1070?

Behöver jag uppgradera mittt nätagg?

Har nu en "XFX ProSeries Core Edition 650W PSU" som nätagg och den ska ha +12V - 53 A / 0.6 A.

Detta är enligt spec ATX12V 2.2/ EPS12V 2.91.

Uppgraderat min dator med ny moderkort, Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 och i5-12600K.

När jag bootar utan mitt grafikkort så bootar den utan problem men när jag kopplat in grafikkortet så beepar BIOS 5 gånger och bootar in i Windows men kan inte komma in i Bios på något sätt med grafikkortet ansluten.

Enligt beepcoden så är det oftast att strömmen inte räcker till proccessorn.

Jag har kopplat 12v 4x2 och en extra 12v 2x2 via adapter från MOLEX samt 12v 4x2EPCI till grafikkortet från Palit.

Behöver jag uppgradera nätagget och i så fall till vad???