HDD hittas ENBART i Disk Management, men går inte att initiera eller använda

Hej,

Jag har en SATA HDD som datorn inte längre hittar eller kan använda utöver att jag ser den i Disk Management. Om jag försöker initiera disken som MBR eller GPT får jag felmeddelandet "Incorrect function". Jag har provat att ladda ner AOMIE Partition Assistant Standard Edition, men den kan inte heller initiera disken, dock klarar den av att göra "rebuild MBR". Jag kör på windows 7 service pack 1.

SATA https://imgur.com/a/k1k8Fki

Diverse skärmdumpar https://imgur.com/a/NYyxEBR

Tredjepartsprogram som "MiniTools Partition Wizard", "MiniTools Power Data Recovery" och "EaseUS Data Recovery" hittar inte disken i huvud taget.

Jag har använt disken som en allt i allo disk och har saker på den som jag skulle vilja rädda.

Jag har läst runt mycket på nätet om vad som kan orsaka problemet och provat olika lösningar, men inte dykt på något som fungerar. Eftersom datorn kan hitta disken och jag hör att den går igång när datorn kör så borde inte själva disken vara trasig, i alla fall inte totalt.

Jag vet att kabeln mellan disk och moderkort är OK då jag testat att koppla in en annan HDD på samma kablar mot samma sockets och det fungerar utan problem. Men jag funderar på om input/output delen på disken i fråga kanske är skadad/smutsig...hur skulle jag kunna testa det?

Disken har tydligen filsystem FAT32 medan min primärdisk har NTFS, spela det någon roll?

Jag har provat att putsa input/output på disken med en tops för att få bort eventuell smuts, gjorde ingen skillnad. Såg detta klippet på en som anser att det kan fungera https://www.youtube.com/watch?v=F1PgtnR9lkQ

Läste att proffsen kan göra en fysisk data recovery till en annan disk, förstår inte hur det skulle skilja sig mot en digital data recovery. Någon som vet om det ens är möjligt?

1). Initialize the disk with Disk Management Fungerar ej

2). Recover data from the unknown hard drive and create new volumes. Fungerar ej, hittar ej disken

3). Preform partition recovery from the unallocated & not initialized drive. Fungerar ej, hittar ej disken

4). Check the hard drive connection Kabeln är ok, men jag funderar på om ingången kanske är skadad/smutsig

5). Update hard drive driver Sökt efter nya uppdateringar, windows säger att disken har de senaste

6). Send the hard drive for manual repair. Jo, funderar på om det ens är värt pengarna...

Alla tips på hur jag kan få disken att börja fungera, eller iaf rädda datat, mottages tacksamt!

Mvh

Axmex