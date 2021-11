Problem med Hes-3106

Tjabba!

Jag och tjejen flyttade in i en hyreslägenhet nu i helgen och jag har försökt få igång bredbandet sedan några dagar tillbaka. Enligt broschyren vi fick var det bara att koppla in datorn till fiberdosan och sen välja leverantör, men så enkelt var det tyvärr inte.

Har provat det vanliga. Olika nätverkssladdar, olika datorer, flusha dns, iprenew, testade även att först koppla via en router och sen i datorn. Får alltid samma meddelande: "ethernet does not have a valid IP", vilket måste bero på att jag inte har något bredband levererat än, eller? Nu kör jag via en Lan-port eftersom de har satt en plastkåpa över Wan-porten som jag inte har tänkt bräcka upp (än).

Detta är via Viaeuropa.se som såklart inte har någon kundtjänst man kan ringa. Skickade in ett mail i söndags men de har givetvis inte svarat. Att logga in på deras hemsida går ju inte eftersom jag inte har beställt något och därför inte fått en aktiveringskod. Moment 22.

Har googlat på fiberdosan och det verkar vara en hwl del strul med den. Wan-lampan blinkar i alla fall.

Vad fan ska jag göra?!