Dator utan grafikkort för kommande spel. Budget 13k

Skrivet av Scarabeo: Bättre chassi, CPU och SSD till ett lägre totalpris. https://komponentkoll.se/bild/rVayJ.png

Skrivet av Sh4d0wfi3nd: Ovan ser helt ok ut. Bara o uppgradera till DDR5 OM det blir aktuellt framöver. Lite tveksamt om det behövs på 1+ år dock.

Tack för svar! Undrar dock varför det behövs ett sånt kraftfullt nätaggregat, drar 12th generationen mycket eller? Eller är det bara inte mycket dyrare så "might as well"?