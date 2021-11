Hjälp att välja gaming laptop

Hej alla!

Jag kommer snart att flytta till en pyttelägenhet på 21 kvadrat och kommer inte ha plats med ett skrivbord som min älskade stationära dator kan stå på…

Jag funderar på att byta till en gaming laptop men jag behöver verkligen er hjälp med att välja en. Jag vet att en stationär är bäst prestanda för pengarna men jag kan tyvärr inte ha den stående i lägenheten om jag vill få plats med soffa och matbord också

Vad jag söker:

1. En laptop som kan köra tyngre spel (tex Far Cry 6, Cyberpunk, RDR2 etc) länge utan problem på ultra (eller i alla fall high!)

2. En laptop som kommer hålla relativt länge så att jag kan spela nya spel i i alla fall 5 år framåt om det låter rimligt

3. Har ett bra kylsystem

Det är egentligen allt! Jag kan inte så mycket om laptops så specifikationer är inte så viktigt för mig :). Jag är ju heller inte någon e-sportare eller håller på med live stream så jag kanske inte ens behöver the best of the best utan kan komma undan med nåt billigare? (Vilket vore super)

Här är några jag har kikat på: 1. Acer Nitro 5 AN517-41 17,3" FHD 144 Hz

GeForce RTX 3070, Ryzen 7 5800H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 10 Home

https://www.komplett.se/product/1179450/gaming/speldator/barb...

2. MSI GP66 Leopard 15,6" FHD 144 Hz

GeForce RTX 3080, Core i7-11800H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 10 Home

https://www.komplett.se/product/1182218/gaming/speldator/barb...

3. Lenovo Legion 7 16" QHD 165 Hz 500 nits

GeForce RTX 3080, Ryzen 7 5800H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 10 Home

https://www.komplett.se/product/1181571/gaming/speldator/barb...

Vad tror ni? Har ni andra favoriter eller förslag? Jag är supertacksam för tips och råd