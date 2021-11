På mitt moderkort så finns det 2 st m.2 disk platser, en ovanför grafikkortet och en plats "bakom" grafikkortet.

På den platsen ovanför sitter det en disk idag som funkar finfint, men hur är det med att montera en till disk bakom grafikkortet (M2B_SB)?

Förlorar jag någon prestanda och/eller kan det bli värmeproblem?

Moderkortet

https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550M-DS3H-rev-1x/sp#sp

1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs:

AMD Ryzen™ 5000 Series and Ryzen™ 3000 Series Processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs

AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series Processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs

1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SSDs:

Supporting SATA and PCIe 3.0 x2 SSDs