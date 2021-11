TIPS: gaminglaptop och skärm

Tjena!

Har precis som många andra här kollat runt orimligt mycket inför att hitta "rätt" gamingdator att köpa.

Vad gäller gaminglaptop rekommenderar i princip alla Legion-serien. Du klarar dig på en legion 5 / legion 5 PRO, och de ger mest prestanda per krona - men har du ingen strikt budget det värt att lägga några extra tusingar på 7-serien.

Komplett har rabatt på en riktig schysst Legion 7 idag. 16G ram, 3080, Ryzen R7:a. Denna har många rekommenderat som bra och prisvärd, och den slår nästan all competition (MSI etc) i samma prisklass. Den är prissänkt från 26 - 22: ca 15 %. Lenovo har liknande rabatter på sin hemsida, men då snackar vi leveranstiden på 5-6 veckor. Fuck det!! KAN det vara så att den blir prissänkt ännu mer under BF? Möjligt, dock inte säkert. Tyckte detta var en riktigt bra deal så slog till.

https://www.komplett.se/product/1181571/gaming/speldator/barb...

Vad gäller skärm så är det G-sync som gäller har jag förstått det som. RTINGS.com som är en av de mest nördiga och seriösa sidorna ratetade denna som "best budget gaming monitor" 2021:

https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/by-usage/gaming

Den är prissänkt rätt ordentligt (30 %) - från 3990 till 2790. Kollade på andra skärmar i liknande prisklass och finns ingenting i närheten för samma prestanda.

https://www.inet.se/produkt/2216283/acer-25-nitro-xv253qx-ips...

Jag slog till på båda idag - tipsar nu andra om samma Riktigt nöjd med båda köpen.

Ett extra tips: värdera din egen tid, och lägg in för mycket tid på att "hitta det perfekta köpet". Det kommer du inte göra. 80/20-regeln räcker ofta bra. Jag är egenföretagare och har lagt mer än 10 jobbtimmar på att kika gamingprylar. Hade jag jobbat under tiden istället hade jag tjänat betydligt mer än vad jag "sparade" på min research.

Har du råd slipper du köp-ångesten om du bara betalar för något som är lite dyrare direkt. Då får du dina grejer snabbare ockspå. Dock en helt annan sak om man är på en tajt budget eller gillar researchen - så detta tips gäller förstås inte alla För mig var det dock lite ångestfyllt att känns pressen av att inte köpa "fel" haha.