MSI Z270-S02, får bara Black Screen efter att försökt gå in i M-Flash

Tjena!

Nu till ett jäkligt drygt problem. Skulle uppdatera BIOS på ett moderkort jag köpt (MSI Z270-S02). Är inne i BIOS och trycker på M-Flash, moderkortet startar om, men det är helt svar på skärmen. Väntar en stund innan jag stänger av det och provar starta om det. Men nu postar inte BIOS och jag har bara Black Screen, No Post. Debug LED lyser på CPU, men har provat en annan processor också. Så egentligen har jag ju inte ens startat BIOS uppdateringen då jag inte kom in i M-Flashen. Har googlat och Youtubat, men hittar inga vettiga svar på dom som haft samma problem. För vissa har det funkat att reset BIOS, men det funkar inte här. Jag har Clearat CMOS, har tagit ut batteriet och även provat med dom två pins som finns. Har provat annat GPU (Moderkortet har ingen HDMI eller nåt att plugga in skärmen i). Har provat andra ram-minnen och ett nytt nätagg och även annan CPU.

Är det nån som stött på detta och lyckats lösa det på något någorlunda enkelt sätt?