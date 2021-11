Router bakom inkommande router via kabel till stationär pc

Har problem med att min stationära inte vill ansluta till sekundär route via kabelr. Säger tom cable not connecten, använder mig av pop linux.

Konfigen är som titeln säger inkommande via 4g router sedan via kabel till min asus ax56u som jag sedan vill koppla till min PC.

Har provat ställa asusen först som AP och sen som router med påslagen dhcp. De övriga clienterna som är anslutna via wifi får då uppkoppling och ip adresser tilldelade via asus en om den sätts som router och via 4g modemet om asus en står som AP.

Vad kan de bero på att sladd ansluttningen inte vill fungera?