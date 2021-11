Rockstars spelklient ligger nere – inga PC-spel fungerar

Om du loggat in i deras launcher och valt "remember me" så kan det fungera att starta och spela offline då den sparar någon token på din dator som talar om för spelet att maskinen är autentifierad. Problemet är att detta alternativ i princip inte ens är synligt om du köpt och kör spelet via Steam eller Unreal Store tex. Så de flesta befinner sig i ett läge där även single player och offline kräver online DRM från Rock Star.

Att Rock Star ens krävt sin egen launcher och sitt eget DRM ovanpå Steam som i sig kan agera DRM och bevisa att man äger spelet är helt galet.

Mängden kopior av deras spel jag köpt för att ungarna skall kunna spela dem (och de inte likt GOG kan köras på flera maskiner) är en diger lista. Och Rock Star har just nu gjort var enda kopia av varenda spel jag betalat för från dem obrukbara.