Låg volym med analog 5.0 till receiver från datorn

Jag har en receiver utan stöd för HDMI 2.1 (Marantz SR7009) och kör analog 5.0 från datorn för att få surround. Detta funkar bra men volymen är väldigt låg - för att få samma volym som jag får när jag har volymen på under 40 via bluetooth måste jag ha över 60 med analoga.

Har kollat inställningar på datorn samt uppdaterat drivrutinerna men det har inte gjort någon skillnad.

Alternativet är att köra via toslink som jag inte har testat men då är ju problemet att bandbredden inte räcker till till alla ljudformat.

Nån som vet vad det här beror på och om det finns någon lösning?

Vill ju inte att receivern ska få jobba onödigt hårt men det kanske är en struntsak?