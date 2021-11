Nybyggd dator hard freeze samt GPU-problem

Hej!

Är väldigt grön, men har precis uppgraderat/byggt ny dator. Undrar om någon har möjlighet att vägleda mig vidare i min felsökning då jag efter timmar av detta inte kommer vidare?

Datorn bootade och installerade windows 10 via media creation tool. Efter någon dryg timme hängde den sig totalt medan jag laddade ner/installerade program. Musen frös några sekunder senare än allt annat (inklusive rgb-ljuset). Ingen BSOD, eller omstart. Inte ens power-knappen fungerade. Tvingades till sist att stänga av strömmen.

Eventviewer visar enbart Event ID 6008, Source EventLog, Error, The previous shutdown was unexpected o.s.v.

samt Event ID 41, Source Kernel-Power, Critical, The system has rebooted without cleanly shutting down first o.s.v.

- Dessa events berättar ju inte vad som orsakade problemet. Inga LiveKernelReports eller Minidumps.

Andra återkommande problem i Eventviewer som ej leder till uppenbar krash:

Event ID 7043, Error, Source Service Control Manager, The AsusUpdateCheck service did not shut down properly after receiving a pre-shutdown control.

Event ID 7023, Error, Source Service Control Manager, The Nvidia LocalSystem Container service terminated with the following error. A generic command executable returned a result that indicates failure.

Event ID 7031, Error, Source Service Control Manager, The Nvidia LocalSystem Container service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 6000 miliseconds: Restart the service.

De sistnämnda 2 felen uppstår då jag genomför en clean custom install av Nvidias senaste drivers via GeForce Experience.

Problem med grafikkort?

Laddade ner GPU-Z för att folk på youtube sa att det var bra köra deras render test. Vid försök får jag följande felmeddelande: Could not find d3dx9_43.dll installed on your system. o.s.v.

Testade starta ett spel, Sims 4, och får meddelande om att det ej känner igen mitt grafikkort. En del kläder o.s.v. inne i spelet ser fel ut, är helt svarta/röda/vita. Detta i en fresh install, fri från custom content.

Har ej sett fläktarna igång på kortet.

Vad jag försökt hittills

Gått igenom och dubbelkollat det mesta i bygget, så allt sitter korrekt.

Kollat att ssd är okej via Samsung Magician.

Verifierat i dxdiag att DirectX 12 är installerad /Check for WHQL digital signatures.

Konstaterat att CPU-Z, dxdiag och Nvidia GeForce känner igen grafikkortet, men att Windows till en början ej hittade några drivers till kortet alls vid update.

Ominstallerat drivers till GPUn, men det verkar uppstå fel i Eventviewer då.

Installerat något slags program från microsoft som verifierade att allt stämde gällande framework filer.(?) Det gjorde ingen skillnad.

Inte gjort något i BIOS förutom satt minne till rätt hastighet i EZ mode.

Installerat HWiNFO64, men förstår inte så mycket. Dock Power Reporting Deviation (Accuracy) under Minimum 76,8%, i rött och med varning.

Självklart sökt på nätet och gråtit en skvätt.

Specs

Chassi: Fractal Design R6

Mobo: Asus ROG Strix B550-f Gaming, BIOS 1401

CPU: Ryzen 7 5800x (Väldigt varm, men det verkar normalt med Ryzen)

Kylare: EK Aio 360 ARGB (Den går ständigt upp och ner i varv såsom det verkar vara för en del med Ryzen)

Minne: 2x8GB G.Skill Flare X 3200, CL 14 (ska byta så småningom)

GPU: Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC

PSU: MSI MPG A850GF

Fläktar: Två 140 från Corsair med Corsair RGB LED Hub, samt två som kom med chassit via hub på chassit

Förhoppningsvis har jag ej glömt något.

Tack, på förhand!!!