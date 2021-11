53 Starlink-satelliter skjuts upp om 7 minuter

Jag fick denna rekommendation i skrivande stund och om jag tolkat beskrivningen rätt så kommer 53 Starlink-satelliter att skjutas upp om cirka 7 minuter:

"SpaceX is targeting Saturday, November 13 for a Falcon 9 launch of 53 Starlink satellites to orbit from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The instantaneous launch window is at 7:19 a.m. EST, or 12:19 UTC."

Någon mer insatt inom just Starlink-satelliterna om hur det hela går till? Skjuts det verkligen upp så många i samma veva? Kan det vara så att Falcon 9-raketen innehåller de 53 Starlink-satelliterna som sedan frigörs vid rätt höjd ovanför atmosfären?