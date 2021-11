Köpråd ny Tv med stram budget

Skrivet av Chris_Kadaver: I dessa prisklasser är det storleken som räknas.

https://www.mediamarkt.se/sv/product/_philips-70-smart-led-tv... Föräldrarna har en 55" philips med några år på nacken och den är helt klart bra för sitt låga pris. Det fanns ett preset som kallades "foto" vilket blev räddningen även om den hade två ISF-lägen eftersom foto var rätt bra direkt ur kartong. Har jämfört med en TCL mellansegmentare hemma hos dom varpå philpsen hade lugnare/bättre bildbehandling/uppskalnimg av vanlig SDR och mindre judder vid panoreringar. Möjligen lägre kontrast men även den "behagligare". Vet inte varför TCL-modellen inte gick att kalibrera på ett tillfredställande sätt. Fick ont i ögonen av den så den fick åka tillbaka.

Tror de senare philipsapparaterna i prisklassen saknar ISF-lägen men jag hade ändå chansat på den ovan. Har inte jämfört med LGs budgetmodeller på senare år. Men dessa med IPS-panel brukar ju inte vara några jättehöjdare i nedsläckta vardagsrum. Philips är väl heller inte enastående på något sätt mer än möjligen pris/prestanda för den som vill kolla TV och lite netflix. Gå till inlägget

Tackar för tipset, tyvärr blir 70" för stort, det är precis så att 65" går in på den plats där den skall stå

En fördel jag ser med LG'n är att den har just "Filmmaker Mode", vilket ses som ett stort plus. Philips är annars ett märke jag kikat på då jag haft bra erfarenheter från deras toppsegment. Har fortfarande en "dum" tv som står i vardagsrummet som endast är full HD men ändå visar bättre bild än många bjudget/mellan 4k tv's Tyvärr tycks deras 7-serie inte finnas i 65", även om deras 58" tycks finnas till ett mycket bra pris. Även "The One" hade jag tänkt ha lite koll på under Black Friday, även om jag tvivlar på att den lär gå under 7 tusen.

TCL har fallit bort när jag kikat runt lite pga deras bild/skalning.