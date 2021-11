Nytt EVGA 3080 XC3 Black, vatten tillbehör

Hej

Jag fick ett nytt EVGA 3080XC3 Black grafikkort från EVGA Tyskland som RMA för ett tidigare kort jag skickat in

Jag öppnade paketet för att kolla på modell nummer: 10G-P5-3881-KR

3080 XC3 Black är EVGAs basmodell som jag hade tidigare, ingen krullemulle bara kortet

Kortet är registrerat hos EVGA och jag har kvittot (proof of ownership) från EVGA

Jag börjar med 9000kr plus frakt

Vill helst inte skicka iväg men ska om det ett måste

Jag har dessutom EK Quantum Vector vattenbock och backplate till detta model om man är intresserad

Tänker 300kr plus frakt

SNÄLLA behåll all diskussion i tråden, ingen PM under budgivningen

