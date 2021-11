Problem med HZ ny skärm

Skaffade igår en ASUS VG27WQ. Av någon oklar anledning verkar det som att min dator inte känner av skärmen på "rätt"(?) sätt. Jag kan inte ställa in mer än 60 hz. Musen hänger inte med som den ska just nu. Skärmen kallas just nu i windows för "Allmän PnP-bildskärm". Har testat allt som rekommenderas när man googlar, inaktivera enhet, avinstallera enhet genom enhetshanteraren, uppdatera drivrutin, men inget hjälper. Om jag förstår rätt så har ASUS inga drivrutiner att bjuda på, det närmaste jag kommit är det här https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/TUF-Gaming/TU..., vilket var typ en färgprofil? Det hjälpte iaf inget. Fabriksåterställde datorn, till ingen nytta. Min andra skärm benq xl2411 är det inga problem med, fungerade direkt jag kopplade in den efter fabriksåterställningen. XL2411 känner datorn av, kommer upp som "sig själv" i enhetshanteraren.

Har ett nvidia geforce 750 ti. Hdmi för VG27WQ, dvi för XL2411. Finns inte display port på mitt grafikkort. Mina kunskaper är väldigt begränsade.... Vad är det jag gör fel? För gammal hdmi kabel? Behöver display port för att kunna leverera?