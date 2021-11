1060 med rött ljus o ström problem.

Köpte ett begagnat Asus 1060 6GB, problemet jag har är att när jag startar datorn får jag "PLEASE POWER DOWN PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD"

Även dioden över 6pin kontakten på gpun lyser rött.

Steg jag testat.

Kollat efter skador på ström kablar

Kollat efter damm osv i kontakter runt gpu

Testat med 3 olika nättagg totalt

Testat kortet i totalt 2 olika system med samma bekymmer.

Båda systemen fungerar annars, 1 med ett 1060 3gb och det andra har ett 770

Jag har slut på ideer och tar alla förslag jag kan få! Kan man mäta sej fram med multi meter eller dylikt för o se vart problemet sitter? 🙂