HP Envy x360: 13.3' 256GB eller 15,6' 1TB?

Tja

Kikar på ny dator för ingenjörsplugg. Vill gärna ha en notebook-variant för digitala anteckningar etc. Inte jättekräsen om specs såsom färger, RAM etc förutom;

- OK Processor (hantering av data och eventuella program som kräver lite mer etc) samt RAM minimum 8GB

- Bra och snabb lagring (SSD minimum 256GB)

- Under 15K kostnad

Bonus:

- Bra refresh rate på displayen (144Hz kanske, vill kunna spela upp och eventuellt redigera mindre men högupplösta gopro-videos)

- HDMI port

Kikar på HP Envy just nu. Den har typ det jag behöver förutom en bra refresh rate, men det gör inte så mycket.. Finns två varianter dock, och de skiljer sig lite. Jag lutar åt den större men tänker att man kanske missat nån grej som gör den sämre?

Vilken hade ni valt?

15,5': https://www.hp.com/se-sv/shop/product.aspx?id=4E0V6EA&opt=UUW...

13,3': https://www.hp.com/se-sv/shop/product.aspx?id=159W3EA&opt=UUW...

Kom gärna med förslag på andra alternativ!